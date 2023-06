Tennis : Absent du circuit, Nadal reçoit un étrange cadeau !

Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors qu'il n'a quasiment pas joué en 2023, la faute à une blessure à la hanche qui le hante depuis l'Open d'Australie, Rafael Nadal continue parfois de faire parler de lui. L'Espagnol, immense légende de Roland-Garros, n'a pas pu se rendre à son tournoi préféré pour la première fois depuis 2004, forcément un immense crève-cœur. Malgré tout, son talent est souvent mis à l'honneur, à l'image du Grand Chelem parisien qui a installé une statue à son effigie il y a deux ans.

Il faudra désormais peut-être en prendre l'habitude : Rafael Nadal attire les artistes. Après sa statue à l'entrée du stade de Roland-Garros, le voilà encore honoré, seulement quelques mois après la révélation d'une grande statue à Manacor, sa ville natale. Pour un sportif encore en activité, tous ces honneurs sont bien rares...

A l'image de celle qui est présente à Roland-Garros, cette nouvelle statue, disposée sur la place du Palais en face du domicile familial, illustre le célèbre champion espagnol en train de réaliser son coup signature : le coup droit lasso. Toute de bronze vêtue, la statue possède tout de même une caractéristique étonnante : elle n'a pas de visage. Selon les informations, ce serait une demande de Rafael Nadal, peut-être un peu craintif de voir ses traits déformés.

