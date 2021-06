Tennis

Tennis - Roland-Garros : Nadal, Djokovic... Schwartzman a fait son choix !

Publié le 9 juin 2021 à 22h35 par La rédaction

Défait par Rafael Nadal ce mercredi (6-3, 4-6, 6-4, 6-0), Diego Schwartzman a révélé qu'il préférait affronter Novak Djokovic à Roland-Garros, l'Espagnol étant beaucoup trop fort selon lui.

Même s’il a réussi à arracher un set à Rafael Nadal, le premier de l’édition 2021 de Roland-Garros concédé par l’Espagnol, Diego Schwartzman s’est tout de même incliné ce mercredi (6-3, 4-6, 6-4, 6-0). L’Argentin n’a rien pu faire face au numéro 3 au classement ATP, en prouve ce dernier set où il n’a marqué aucun jeu. Le dixième mondial a d’ailleurs fait son choix. Il préfère affronter Novak Djokovic plutôt que Rafael Nadal à Roland-Garros.

« Je veux bien jouer contre Djokovic la prochaine fois, mais pas Rafa »