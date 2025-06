Roland-Garros : Novak Djokovic hallucine à cause du PSG !

Vainqueur de Filip Misolic, Novak Djokovic a réussi à valider son ticket pour les huitièmes de finale de Roland-Garros. Une victoire acquise ce samedi soir en 3 sets pour le Serbe dans une atmosphère un peu particulière. En effet, la rencontre de Djokovic était programmée en night session en même temps que la victoire du PSG, ce qui a fait vivre des moments particuliers à l’ancien numéro 1 mondial.

Après avoir disposé de Filip Misolic, Novak Djokovic a raconté l’ambiance particulière à Roland-Garros à cause de la finale du PSG . Le Serbe a ainsi expliqué, rapporté par L’Equipe : « Je pouvais entendre quand le PSG marquait, et ils ont célébré beaucoup trop de fois donc je me suis dit « waouh, il y a beaucoup de buts pour Paris, qu'est-ce qu'il se passe ». J'ai entendu que c'était 5-0 ».

« Les night sessions sont toujours différentes »

« Les night sessions sont toujours différentes, le public est toujours plus excité et plus bruyant. Je savais que j'allais devoir jouer au moins une fois en night session, c'est tombé là, c'est comme ça. Je ne sais pas comment on va réussir à rentrer à l'hôtel, ça risque d'être une aventure mais je pense que c'est parti pour être une longue nuit de célébrations. C'est une bonne soirée pour être à Paris », a poursuivi Novak Djokovic, qui a connu sa première night session à Roland-Garros.