Djokovic annonce un coup historique pour le PSG en plein Roland-Garros !

Ce jeudi, Novak Djokovic a validé son ticket pour le troisième tour de Roland-Garros, et ce, en venant à bout de Corentin Moutet. Après sa victoire face au Français, l'ancien numéro un mondial a tranché entre le PSG et l'Inter avant la finale de la Ligue des Champions. Comme l'a avoué l'ogre serbe, il veut voir le club parisien soulever la toute première Coupe aux Grandes Oreilles de son histoire ce samedi soir à l'Allianz Arena de Munich.

En lice pour cette édition de Roland-Garros , Novak Djokovic a fait un sans-faute jusqu'à présent. En effet, l'ogre serbe a remporté ses deux premiers matchs contre Mackenzie McDonald (6-3, 6-3, 6-3) et face à Corentin Moutet (6-3, 6-2, 7-6). Ainsi, Novak Djokovic affrontera Filip Misolic ce samedi au troisième tour de la compétition.

«Je suis un grand fan de l'AC Milan»

Après avoir fait tomber le Français Corentin Moutet, Novak Djokovic a été interrogé sur la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et l'Inter. Et l'ex-numéro un mondial (actuellement 6ème au classement ATP), a affirmé que le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi allait soulever la première Coupe aux Grandes Oreilles de son histoire ce samedi soir à l'Allianz Arena de Munich. « Qui veux-tu voir gagner la finale de la Ligue des Champions, et pourquoi ? Le PSG, parce que je suis un grand fan de l'AC Milan. Je respecte l'Inter Milan, mais je suis un grand fan de l'AC Milan », a confié Novak Djokovic (38 ans).