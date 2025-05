Le PSG au coeur d’une demande spéciale à Roland-Garros !

Ce jeudi, au terme d’un combat intense, Arthur Fils a validé ton ticket pour le 3ème tour de Roland-Garros. Vainqueur de Jaume Munar, le Français va désormais devoir se frotter à Andrey Rublev. Le rendez-vous est donc pris pour samedi sur la terre battue parisienne. Mais voilà que pour cette rencontre, Arthur Fils a tenu à faire une demande spéciale en tant que fan du PSG.

Alors qu’il menait 2 sets 0, Arthur Fils a ensuite perdu les deux suivants face à Jaume Munar . Diminué physiquement, le Français a bataillé dans le 5ème et dernier set, mais au final, il s’en est sorti contre le joueur ibérique. Le parcours continue donc pour Arthur Fils et c’est maintenant Andrey Rublev qui va se dresser sur sa route avec à la clé une place pour les huitièmes de finale de Roland-Garros, certainement face au numéro 1 mondial, Jannik Sinner .

« J’étais à la limite physiquement »

Vainqueur de son deuxième tour à Roland-Garros, Arthur Fils s’est exprimé sur son succès après le match. Rapporté par Le Parisien, le Français a fait savoir : « J’étais à la limite physiquement dès la fin du deuxième set, un mélange de mal de dos et de crampes. J’étais au bout du bout du rouleau. Il n’y avait plus rien qui marchait, tout le corps n’en pouvait plus. Ce n’est vraiment pas facile. Je suis sûr que si j’avais joué ailleurs qu’ici, j’aurais perdu ou je ne serais pas allé au bout. Mais nous sommes à Roland-Garros et il n’était pas question d’abandonner, ni de perdre. J’ai laissé filer le quatrième set en me disant je vais tout donner dans le dernier. Dans ce cinquième, j’ai pensé à Gaël Monfils. Il en a retourné des millions des matchs en 5 sets ici. Je me suis dit : Allez Arthur, c’est pour toi celui-là » ».