Roland-Garros : Appelé à la rescousse, Antoine Dupont répond !

Thibault Morlain

Décidément, tout ce que touche Antoine Dupont se transforme en or. Ayant connu le succès avec le XV de France et le Stade Toulousain, la star du rugby français connait pareil scénario avec l'équipe de France de rugby à 7. De quoi faire dire à Yannick Noah que Dupont devrait venir en aide au tennis français à Roland-Garros l'an prochain. On connait d'ailleurs la réponse du principal intéressé.

Cela fait maintenant plusieurs années que le tennis français se porte mal, surtout en Grand Chelem. A Roland-Garros, on rêverait de voir les Tricolores, mais que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, tous et toutes peinent à atteindre la deuxième semaine. Comment remédier à cela ? Vainqueur de Roland-Garros en 1983, Yannick Noah a peut-être la solution et elle se nommerait... Antoine Dupont. Star du rugby à 15, le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France brille désormais en rugby à 7, lui qui vient de remporter avec les Bleus les World Series Sevens.



JO 2024 : Antoine Dupont fait déjà des jaloux ! https://t.co/FBurKAXn7k pic.twitter.com/hoSsQj4QQ7 — le10sport (@le10sport) June 4, 2024

« Il faut que tu joues Roland l’année prochaine »

Alors que les succès s'enchainent pour Antoine Dupont, Yannick Noah a ainsi ironisé sur la présence du joueur de rugby l'an prochain à Roland-Garros pour voir enfin un Français réussir sur la terre battue parisienne. En commentaire d'une publication Instagram de Dupont, le vainqueur de Roland-Garros en 1983 avait posté le message suivant : « Il faut que tu joues Roland l’année prochaine putaing !! ».

« J'ai pris quelques repères déjà »