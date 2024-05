Roland-Garros : Une folie est annoncée avec Nadal en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La terre va trembler ce lundi. Quatorze fois vainqueur de Roland-Garros, Rafael Nadal affrontera Alexander Zverev, tout juste vainqueur du Masters 1000 de Rome et actuel numéro quatre au classement mondial. Encore en délicatesse avec son corps, l'Espagnol n'est pas favori, mais Marion Bartoli croit en ses chances de victoire après l'avoir aperçu à l'entraînement.

Ce samedi, les journalistes se sont amassés en conférence de presse. Et pour cause, Rafael Nadal s'exprimait pour la première fois depuis le tirage au sort de Roland-Garros, qui lui a réservé un choc face à Alexander Zverev au premier tour. « Bien sûr, sur le papier, ce n'est pas le meilleur tirage. C'est même un des pires tirages. Je joue contre l'un des adversaires les plus coriaces qui soient » a indiqué Nadal.

Nadal annonce la couleur

Mais depuis sa dernière apparition à Rome, Rafael Nadal monte en puissance. « J’ai progressé. Lors des entraînements, ça ne fait aucun doute que je me suis amélioré. Surtout en termes de mouvements. Je ne ressens plus les limites que je ressentais à Rome en termes de course, des deux côtés, et c'est déjà beaucoup pour moi » a-t-il déclaré ce samedi. Présent sur le plateau de RMC , Marion Bartoli a confirmé les propos de l'Espagnol. Ses derniers entraînements, notamment face à Daniil Medvedev, l'ont laissé sans voix.

Bartoli croit à un exploit