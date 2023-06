Roland-Garros : Après le choc contre Alcaraz, Djokovic lâche une énorme confidence

Baptiste Berkowicz

Alors que de nombreuses attentes entouraient ce duel au sommet, le match entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic n'aura pas livré toutes ses promesses. Au début du troisième set, le prodige espagnol a été victime de crampes et n'a pas pu se battre avec toutes ses armes. Le Serbe ne s'est pas fait prier pour plier la rencontre en quatre sets (6-3, 5-7, 6-1, 6-1).

C'était sans aucun doute, l'affiche de la quinzaine de l'édition 2023 de Roland-Garros. En l'absence du maitre des lieux Rafael Nadal, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic représentaient les deux favoris à la victoire finale porte d'Auteuil. Beaucoup d'espoirs avaient été prononcés sur ce duel, il n'aura duré que deux sets.

Roland-Garros : Nadal prépare son retour, une date est fixée https://t.co/noX3calHDt pic.twitter.com/osgbROpQLZ — le10sport (@le10sport) June 6, 2023

Djokovic a souffert physiquement

En enchaînant 11 des 12 derniers jeux de la rencontre, Novak Djokovic s'est promené pour terminer la rencontre. Néanmoins, tout n'avait pas été si simple jusqu'à la blessure de l'Espagnol : « En fait, on était tous les deux dans les limites de nos capacités physiques. Je n’étais pas très frais du tout vers la fin du deuxième set. On s’est vraiment rendu coup pour coup, un set partout, et il a eu des crampes. Et à partir de ce moment‐là, le match était évidemment différent . » L'adaptation du Serbe aux difficultés physiques de Carlos Alcaraz a été rapide et très efficace.

