Open d’Australie : Détesté par le public, Medvedev lâche de grosses insultes

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A l'instar de Novak Djokovic, Daniil Medvedev a passé le premier tour de l'Open d'Australie sans encombre. Opposé à l'Américain Marcos Giron, l'ancien numéro un mondial l'a emporté en trois petits sets. Mais la fin de cette rencontre a été marquée par une altercation entre le joueur russe et un supporter. Quelques insultes ont été captées par les micros.

On le sait, Daniil Medvedev n'a pas sa langue dans sa poche. A l'US Open 2019, le Russe ne s'était pas privé de provoquer les supporters américains. Ce mardi, Medvedev a connu un nouveau clash, cette fois-ci à l'Open d'Australie. Opposé à l'Américain Marcos Giron, l'ancien numéro un mondial l'a aisément remporté (6/0 6/1 6/2).

Coup dur pour Djokovic, cette révélation ahurissante avant l'Open d'Australie https://t.co/Wzz1aUqY3i pic.twitter.com/wo3TDm4uyJ — le10sport (@le10sport) January 17, 2023

« Ce n'est jamais facile lors des premiers tours »

« Ce n'est jamais facile dans les premiers tours, on ne sait jamais quel niveau on aura. J’ai d’ailleurs dit à mon entraîneur aujourd'hui, que je jouais vraiment bien lors de l'entraînement avant le tournoi. Ensuite, je viens sur le court pour m’échauffer aujourd'hui, et je me dis que les sensations sont vraiment différentes. C'est toujours comme ça, au début d’un tournoi ; c'est en quelque sorte une nouvelle histoire qui commence, et donc je suis content d'avoir pu bien jouer, d’avoir bien couru. Je me sentais bien physiquement et j'attends mes prochains matchs avec impatience » a confié Medvedev après la rencontre.

Medvedev insulte un fan

Mais au moment de servir pour le match, Medvedev s'est pris la tête avec un supporter. « Va te fait f***** » a lâché le joueur russe en direction de cet homme. L'arbitre a entendu cette insulte et a décidé d'infliger un avertissement à Medvedev. Cet échange ne l'a pas empêché de remporter son jeu de servir et d'obtenir sa qualification pour le deuxième tour. Mais consultant pour Eurosport, Tim Henman n'a pas caché sa surprise.

« C'était un moment très étrange »