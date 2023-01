Open d’Australie : L’image immonde de Nick Kyrgios

Arnaud De Kanel

L'Open d'Australie a débuté ce lundi. Le premier Grand Chelem de la saison se disputera sans le régional de l'étape Nick Kyrgios, forfait en raison d'une blessure. L'Australien a donné de ses nouvelles sur son compte Instagram. Il a posté une image terrifiante de ce qui a été retiré à son genou.

C'est dans la lourdeur de Melbourne que l'Open d'Australie a débuté ce lundi. Longtemps accroché, Rafael Nadal s'est défait de Jack Draper au premier tour (7-5, 2-6, 6-4, 6-1). L'Espagnol ne croisera pas la route de Nick Kyrgios. Et pour cause, le fantasque Australien a été contraint de déclarer forfait à cause d'une blessure au genou. Il a d'ailleurs posté une photo assez immonde du liquide extrait de ce dernier.

Federer, Djokovic, Nadal… Testez vos connaissances sur l’Open d’Australie https://t.co/7r7OsvciHm pic.twitter.com/1pP4g7LNEM — le10sport (@le10sport) January 16, 2023

Kyrgios déclare forfait pour l'Open d'Australie

Abattu, Nick Kyrgios a annoncé son forfait de dernière minute pour l'Open d'Australie ce lundi avant le début du tournoi. « C'est compliqué. Depuis l'US Open et ma défaite en quart de finale contre Khachanov, j'avais l'Open d'Australie en tête. J'avais tout fait sérieusement pour être ici dans les meilleures conditions. C'est vraiment un mauvais timing. Mais c'est la vie. Les blessures font partie du sport. Je pense que je dois m'inspirer de quelqu'un comme Thanasi (Kokkinakis) qui a connu de nombreuses blessures, mais qui a toujours trouvé la force de revenir. Je sais que je reviendrai à mon meilleur niveau, mais c'est brutal. Je suis dévasté. C'est mon Grand Chelem, c'est à la maison. J'ai tellement de souvenirs ici, le titre en double l'an dernier, jouer le meilleur tennis de ma vie... Tout ce que je peux faire, c'est aller de l'avant et faire ce qu'il faut pour revenir », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par L'Equipe .

Nick Kyrgios reveals what he had drained out of his knee four days ago...#AusOpen pic.twitter.com/yjv2acWjDh — James Gray (@jamesgraysport) January 16, 2023

