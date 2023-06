Benoît Paire explose, il prend une grande décision

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Benoît Paire ne remportera pas de nouveau titre sur le circuit Challenger. Opposé en quart de finale au jeune Gabriel Debru, l'Avignonnais a cédé en deux jours. Après cette rencontre, l'ancien numéro 18 au classement ATP a évoqué une forme de lassitude. Le Français souhaite se reposer avant d'aborder la saison sur gazon.

Le mois de mai a été long pour Benoît Paire. Le Français a disputé pas mois de cinq tournois, dont Roland-Garros. Après sa défaite au premier tour à la Porte d'Auteuil, le 158ème mondial a pris la direction de Lyon pour tenter de remporter un nouveau titre sur le circuit Challenger. Son parcours a pris fin en quart de finale, battu par Gabriel Debru. Pourtant, Paire avait recollé à un set partout vendredi, juste avant la nuit. Mais le retour sur le terrain samedi matin n'a pas été facile pour l'Avignonnais, qui a offert le match sur un plateau à son jeune adversaire (6/2 6/7 6/2). En conférence de presse, le joueur de 34 ans a évoqué cette rencontre.

Paire s'incline face à un espoir du tennis français

« Je me suis accroché en jouant très mal mais aujourd’hui, c’était trop dur. Et quand je ne sens rien, cela ne sert à rien de forcer, de jouer dans ces conditions. Quand on n’a pas les jambes et pas la tête, c’est difficile. Je me bats, je m’accroche, mais aujourd’hui, c’était un peu trop. Le service ? C’est tout qui a lâché. Ma tête, les jambes... Je n’avais pas de souci physique. Le seul souci que j’ai est que je suis fatigué. Je ne dors pas très bien depuis que je suis arrivé à Lyon » a lâché Paire, avant d'annoncer vouloir faire une pause. N'étant pas un grand fan de gazon, il pourrait faire son retour à Wimbledon.

Benoît Paire va faire une pause