Tennis : Benoit Paire se lâche sur ses fans, c’est improbable

Baptiste Berkowicz

Benoit Paire n'a pas dit son dernier mot avec le tennis. Descendu dans les profondeurs du classement depuis de nombreux mois, le Français dispute actuellement le tournoi Challenger de Lyon où il se retrouve en finale. Le Français a révélé sa proximité presque amicale avec ses supporters, après sa demi-finale remportée face à un autre français, Lucas Pouille.

À 34 ans, Benoit Paire savoure chaque moment avec son public. La perte d'envie de jouer au tennis est derrière le Français, tout comme la spirale infernale des mauvais résultats. L'actuel 152ème mondial pourrait bien remonter au classement plus vite que prévu.

Catastrophe à Roland-Garros, Benoît Paire se fait détruire https://t.co/U1QaCvMCdS pic.twitter.com/KgvM1lsjds — le10sport (@le10sport) June 7, 2023

«J'ai toujours été proche de mes fans»

L'histoire entre Benoit Paire et ses supporters est presque fusionnelle. Même si les résultats du joueur de 34 ans ne sont plus ce qu'ils étaient, il savoure sa relation avec le public : « J’ai toujours été proche de mes fans, sur les réseaux, après les matchs, dans la rue même, ou sur le parking ici ! Je ne me cache pas, je dis ce que je pense et je veux rester proche de ceux qui viennent me soutenir. Ils veulent profiter de la vie, comme moi. Donc ils se disent “on va supporter ce mec, détendu, simple, accessible, celui que je pourrais jouer le dimanche en équipe ”. » Un soutien indéfectible qui ne laisse donc pas insensible Benoit Paire.

Une confiance retrouvée

Engagé dans le tournoi Challenger de Lyon, Benoit Paire est venu à bout de son compatriote Lucas Pouille et rallie la finale. Dans un match au scénario renversant, l’Avignonnais a écarté 5 balles de matchs dans le second set alors qu’il était mené 6 points à 1 dans le tie‐break de la seconde manche (3−6, 7–6, 6–2). A la sortie de son match, Benoit Paire a confié que la clé de la réussite était aussi lié au facteur chance. Cette dernière qu'il avait perdu, entre autre, ces dernières années. Un signe peut-être pour l'actuel 152ème mondial que la roue est en train de tourner. Un retour dans le top 100 lui permettrait de ne plus passer par l'étape des qualifications lors des tournois majeurs.