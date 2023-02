XV de France : Quelle stratégie face à l’Ecosse ?

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Dépossession ou repossession ? Le sélectionneur des Bleus a jusque-là brouillé les codes de la sémantique pour expliquer le jeu du XV de France. Mais la défaite en Irlande a remis en question la stratégie choisie par Fabien Galthié. En Ecosse, l’occupation sera prépondérante.

Dépossession en 2022, repossession en 2023. Fabien Galthié a défini le projet de jeu des Bleus ainsi. Sans qu’on comprenne vraiment le contenu et la différence des deux. Le constat pourtant, c’est que les Bleus n’ont pas été bon dans l’occupation contre l’Irlande. Peu de jeu dans leur camp, peu de temps dans leurs 22 mètres, les Bleus ont perdu la bataille du gagne-terrain. Pire, en voulant priver les Irlandais de ballon, ils ont préféré conserver et jouer dans des zones dangereuses, et se sont brûlés les ailes face à une défense agressive et organisée. Le staff tricolore a donc perdu le match face Gregor Townsend et la mécanique bien huilée de l’Irlande (du Leinster).

Un jeu plus restrictif

L’Ecosse, ce n’est pas l’Irlande. Le XV du Chardon a un déficit de puissance évident qu’il compense par beaucoup de mobilité et de vitesse. « Si les Bleus nous servent un jeu complétement décousu et désordonné, ça va jouer le jeu des Ecossais , explique l’ex-deuxième-ligne international David Gérard. Mais les Bleus savent aussi faire autre chose. Jouer un jeu un peu plus restrictif basé sur la puissance des avants. Il faudra qu’on soit bon dans l’occupation pour ne pas griller nos mecs trop vite. Et qu’on se mette à jouer quand on le décide dans les zones de marques. Si on joue trop loin des zones de marques ça ne sert à rien, on va crever nos joueurs. Les Ecossais n’ont pas la puissance pour nous mettre mal. Donc il faut les maintenir chez eux ».

L’importance du jeu au pied