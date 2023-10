XV de France : L’étonnant aveu du crack de Galthié

Arnaud De Kanel

L'aventure continue pour le XV de France. Les Bleus ont pris l'Italie très au sérieux et cette implication s'est matérialisée sur le terrain avec pas moins de huit essais. Pour la cinquième fois de sa carrière en tout juste six sélections, Louis Bielle-Biarrey a aplati derrière la ligne d'en but. A 20 ans, le nouveau phénomène du rugby français savoure et peine à réaliser qu'il dispute une Coupe du monde.

Le XV de France monte en puissance. Impressionnants de maitrise vendredi soir, les Bleus ont tranquillement disposé de l'Italie grâce, notamment, à une prestation exception,elle du maitre à jouer Matthieu Jalibert. Damian Penaud a également marqué la rencontre de son empreinte avec deux essais qui le rapprochent un peu plus du record de Serge Blanco. L'ailier a en plus de cela livré une passe décisive au pied pour Louis Bielle-Biarrey. De son propre aveu, le jeune joueur de 20 ans n'a pas l'impression de disputer un Mondial.

«Je n’ai pas l’impression de jouer une Coupe du monde !»

Louis Bielle-Biarrey pense de cette façon car il n'a pas changé sa routine et qu'il aborde les matchs de la même façon qu'il fait depuis toujours. « Franchement, je ne réalise pas trop… Franchement, je n’ai pas l’impression de jouer une Coupe du monde ! J’essaie juste de rester fidèle à moi-même, dans mes routines, et cela me réussit plutôt bien. Alors je n’ai pas de raison d’en changer », confie le phénomène de Fabien Galthié dans des propos relayés par Rugbyrama . Il a également eu un petit mot pour son passeur décisif Damian Penaud.

Bielle-Biarrey remercie Penaud