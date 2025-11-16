XV de France : Le gros problème sans Antoine Dupont !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi, le XV de France disputait son deuxième match en ce mois de novembre, une semaine après la défaite subie face à l'Afrique du Sud. Les Bleus l'ont emporté face aux Fidji (34-21) même si le match a été rendu un peu plus difficile que prévu. Maxime Lucu a regretté le manque de discipline de ses coéquipiers.

Face aux Fidji, les Bleus avaient pris l'avantage largement, un peu comme face aux Sud-Africains. Leurs adversaires ont ensuite fait une partie de leur retard après un temps faible des hommes de Fabien Galthié. Maxime Lucu, le demi de mêlée en l'absence d'Antoine Dupont, s'est confié sur les difficultés des Bleus.

Le XV de France pas encore convaincant Malgré sa victoire face aux Fidji samedi, le XV de France n'a pas permis de lever les doutes qui planent en ce moment au-dessus des têtes. Les Bleus ont été séduisants en début de match mais ensuite très brouillons, ce qui n'a pas plu à Maxime Lucu. « On a fait une très bonne entame, en menant 21-0, en faisant des choses très simples et en les mettant à la faute. Après, on s'est mis les ballons dans la tête. On a lâché des ballons un peu trop vite sur les extérieurs. Ça leur a donné des opportunités et on sait qu'ils sont dangereux sur ça. La discipline a été un gros point noir aujourd'hui. Nous nous sommes mis dans le dur alors qu'on avait fait une grosse entame » regrette-t-il au micro de TF1 à la sortie de la rencontre.