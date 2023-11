XV de France : Galthié se lâche sur le remplaçant d'Antoine Dupont

Thibault Morlain

En prenant la décision de vouloir participer aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France de rugby à 7, Antoine Dupont a acté par la même occasion le fait qu'il ne sera pas là pour le Tournoi des VI Nations avec le XV de France. Fabien Galthié devra alors faire sans son capitaine pour cette compétition. Mais qui viendra alors remplacer Dupont à la mêlée chez les Bleus ? Le sélectionneur du XV de France a fait un point sur la question.

Alors que le XV de France disputera le premier match du Tournoi des VI Nations 2024 le 2 février prochain face à l'Irlande, cela se fera sans Antoine Dupont. En effet, la star des Bleus manquera à l'appel pour l'occasion. La raison ? Le demi de mêlée sera avec l'équipe de France de rugby à 7 afin de participer à différents tournois dans l'optique de se préparer pour les prochains Jeux Olympiques. L'absence de Dupont est forcément un coup dur pour Fabien Galthié, mais le sélectionneur du XV de France a visiblement ce qu'il faut pour pallier cela.

« Le ranking n'a pas été fait »

Dans un entretien accordé à Midi Olympique , Fabien Galthié s'est prononcé sur l'identité du joueur qui remplacera Antoine Dupont. Le sélectionneur du XV de France a alors assuré qu'aucune décision n'avait été prise, mais ce ne sont pas les solutions qui manquent : « La hiérarchie au poste de demi de mêlée ? Je ne peux pas répondre à cette question puisque le comité de sélection ne s'est pas encore réuni. Le ranking n'a pas été fait. A la mêlée, nous aurons les joueurs de Coupe du monde (Maxime Lucu et Baptiste Couilloud), ainsi que Baptiste Serin qui a vécu la préparation et Nolann Le Garrec qui est venu plusieurs fois avec nous. On rajoutera peut-être d'autres potentiels ».

Antoine Dupont va se « mettre en danger »