Rugby

Rugby - XV de France : La joie de Willemse après le Grand Chelem !

Publié le 23 mars 2022 à 23h35 par A.C.

Paul Willemse n’a toujours pas digéré l’énorme victoire du XV de France dans le Tournoi des 6 Nations et le Grand Chelem qui en a découlé.

Avec ce Grand Chelem 2022, le XV de France est définitivement revenu sur le toit du monde, après plus de dix années de disette. Il faut dire que les hommes de Fabien Galthié y ont mis le fond la forme et la manière, même si parfois ce fut très dur, comme face au Pays de Galles ou encore à l’Angleterre. Cette dernière rencontre a notamment semblé être le point d’orgue de tout un projet débuté en 2019 et qui va désormais se diriger vers la Coupe du monde 2023 et bien au-delà, puisque Galthié devrait être prolongé jusqu’en 2028.

« Le plus grand match et la plus belle victoire de ma carrière »