Rugby - XV de France : La déception de Maxime Médard concernant le Mondial

Publié le 20 décembre 2019 à 11h35 par T.M.

Le XV de France s’est donc arrêté en quart de finale lors de la dernière Coupe du monde. Un échec qui donne un goût amer à Maxime Médard.

Le XV de France avait la rencontre face au pays de Galles entre les mains. Toutefois, l’exclusion de Sébastian Vahaamahina a tout changé et les Bleus se sont finalement inclinés d’un point, stoppant ainsi leur aventure au Japon en quart de finale. Un échec qui laisse forcément de grands regrets à certains. Et si Maxime Médard ne regrette rien, il est tout de même déçu de comment s’est terminé cette Coupe du monde.

« On a fait ce qu'il fallait »