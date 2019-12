Rugby

Rugby - XV de France : Yoann Huget assure la défense de Sébastien Vahaamahina !

Publié le 17 décembre 2019 à 14h35 par J.-G.D.

Coupable d’un coup de coude, qui lui a valu une expulsion lors des quarts de finale du Mondial, Sébastien Vahaamahina peut compter sur le soutien de Yoann Huget.

Alors que la défaite face au Pays de Galles au Mondial reste toujours en travers de la gorge, Sébastien Vahaamahina a vite été pointé du doigt. Le deuxième ligne du XV de France avait laissé ses partenaires à 14 après son expulsion en première période. Un coup de coude sanctionné par l’arbitre du quart de finale de la Coupe du monde (19-20). Il n’en fallait pas plus pour désigner le joueur de Clermont comme le principal responsable de ce revers. Mais son coéquipier en sélection, Yoann Huget, ne lui en tient pas rigueur.

« Je ne lui en veux pas »