Rugby

Rugby - XV de France : La grande annonce de Yoann Huget sur son avenir !

Publié le 17 décembre 2019 à 16h35 par J.-G.D.

Questionné sur son futur avec l’équipe de France, Yoann Huget explique qu’il continuera en Bleu jusqu’à temps que le staff en décide autrement.

À 32 ans, Yoann Huget fait partie des cadres du XV de France. L’ailier du Stade Toulousain peut légitimement se poser quelques questions sur la suite de sa carrière avec les Bleus . L’international tricolore n’avait pas jugé bon de commenter son avenir lors de la défaite en quart de finale de la Coupe du monde, le 20 octobre dernier (19-20). Relancé par L'Équipe ce mercredi, Huget en dit un plus sur son futur.

« J'ai envie de continuer le plus longtemps possible »