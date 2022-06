Rugby

Rugby : La dernière polémique autour du XV de France est réglée

Publié le 23 juin 2022 à 19h35 par Axel Cornic

Dans seulement quelques jours, débutera la tournée estivale du XV de France, qui va affronter à deux reprises le Japon sur ses terres. Mais les Français ne s’étaient même pas réunis à Marcoussis, qu’une polémique a déjà éclaté puisqu’aucun diffuseur n’a été désigné pour retransmettre ces rencontres amicales. Mais alors que c’est Canal + qui couvre normalement cette période de l’équipe de France, c’est finalement TF1 qui a hérité du dossier.

Après une saison extrêmement chargée, avec notamment un Grand Chelem et des phases finales de Top 14, les internationaux seront ménagés. Fabien Galthié a en effet communiqué la liste des joueurs convoqués pour disputer la tournée estivale au Japon, avec deux matchs au programme le 2 et le 9 juillet prochain. Pas de Antoine Dupont, Romain Ntamack ou encore de Gaël Fickou, mais énormément de retours et surtout de petits nouveaux, comme le troisième-ligne rochelais Matthias Haddad ou l’arrière francilien Max Springs, qui ont explosé cette saison. Le sélectionneur semble vouloir faire une très large revue des effectifs à un an et demi de la Coupe du monde, mais pas question de prendre cette tournée à la légère. « On a le droit d’être ambitieux. Nous, le staff, nous savons ce que nous sommes capables de faire. Maintenant, c’est aux joueurs de le décider » a expliqué Galthié. « Avant de partir en Australie l’an dernier, il me semble que notre tournée avait suscité un certain discrédit et les joueurs se sont finalement rendus compte sur le terrain que rien n’était impossible. Nous croyons en eux, alors j’espère qu’ils prendront très vite conscience de ce qu’ils peuvent réussir ». Les spectateurs français ont d’ailleurs reçu une excellente nouvelle puisque TF1 a finalement décidé de diffuser ces deux rencontres du XV de France au Japon, alors qu’aucun diffuseur ne s’était déclaré jusqu’à maintenant.

Le XV de France finalement sur TF1