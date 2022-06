Rugby - XV de France

Rugby : Galthié ne veut pas que le XV de France fasse de la figuration au Japon

Publié le 10 juin 2022 à 7h35 par Axel Cornic

Fabien Galthié s’est exprimé à quelques semaines de la tournée estivale du XV de France, qui se rendra au Japon au mois de juillet. Après le Grand Chelem 2022 les Bleus souhaitent confirmer, marquant leur territoire avant une Coupe du monde qui semble bien être le point d’arrivée de tout le projet mis en place depuis 2019.

La France fait à nouveau peur. Après avoir vécu 10 années noires et une finale de Coupe du monde perdue sur le fil (8-7 face à la Nouvelle-Zélande, en 2011), le rugby français s’est refait une santé. Menés par Fabien Galthié et son staff, les Bleus ont gravit les échelons ces derniers années, jusqu’à atteindre un Grand Chelem qui leur échappait depuis 2010 et qui les a propulsés à nouveau sur le devant de la scène. Désormais, la France est la deuxième nation mondiale au classement World Rugby, juste derrière les Champions du monde Sud-Africain et devant les All Blacks. Un nouveau statut qui pèse lourd à un an et demi d’une Coupe du monde qui se tiendra en France et qui semble bien être l’objectif de tout le monde, du côté du CNR de Marcoussis.

« On a le droit d’être ambitieux »