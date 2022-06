XV de France

Rugby : La polémique enfle pour la tournée du XV de France

Publié le 21 juin 2022 à 20h35 par Baptiste Lefilliatre

Alors que l’Equipe de France de rugby va s’envoler dans quelques jours au Japon afin de disputer deux test-matchs contre le pays du soleil levant, aucun diffuseur TV n’a encore acquis les droits de retransmission de ces deux rencontres, à un an de la Coupe du Monde.

Du 8 septembre au 28 octobre 2023, l’ensemble de la planète rugby aura les yeux rivés sur la France. Car c’est bien sur notre sol que la Coupe du Monde 2023 aura lieu, dans pas moins de neuf villes du pays. Alors que les vingt meilleures nations au monde viendront se disputer le titre suprême que tout joueur de rugby souhaite remporter dans sa carrière, la France a hérité d’une poule assez relevée. En effet, les Bleus seront opposés dès le match d’ouverture à la Nouvelle-Zélande, véritable mastodonte de l’ovalie. Les coéquipiers d’Antoine Dupont devront également faire face à l’Italie, l’Uruguay ainsi qu’à un adversaire du continent africain, mais dont l’identité n’est pas encore connue. Vainqueurs de la dernière édition du Tournoi des VI Nations, et auteurs par la même occasion du Grand Chelem, l’Equipe de France aura évidemment à cœur de livrer de belles prestations à la maison, devant son public. Les hommes de Fabien Galthié, qui ne cessent de monter en puissance depuis plusieurs mois, pourraient bien jouer les trouble-fêtes et contrarier les favoris naturels que sont la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud. Mais avant d’ouvrir le bal face aux All Blacks le 8 septembre 2023 au Stade de France, les tricolores vont d’ici là effectuer plusieurs test-matchs, et ce dès les mois de juillet de cette année. Des test-matchs qui n’ont toujours pas trouvé… de diffuseur.

Pas de retransmission télé pour les Bleus ?