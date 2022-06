Rugby

Rugby : La dernière pour une star de l’équipe de France

Publié le 22 juin 2022 à 17h35 par Baptiste Lefilliatre mis à jour le 22 juin 2022 à 18h01

Après dix-huit années de carrière au plus haut niveau, Louis Picamoles a décidé de prendre sa retraite. Mais avant de définitivement raccrocher les crampons, le troisième ligne âgé de 36 ans disputera deux derniers matchs avec l’équipe des Barbarians français.

C’est une carrière longue comme le bras à la laquelle Louis Picamoles a décidé de mettre un terme. Après avoir fait ses grands débuts dans le monde professionnel lors de la saison 2005/2006 avec Montpellier, il honore sa première sélection avec le XV de France le 9 février 2008, à l’occasion d’un choc du Tournoi des VI Nations contre l’Irlande. Mais le rugbyman passe un véritable cap en 2009. Cette année-là, il quitte l’Hérault pour s’engager avec le Stade Toulousain. C’est le début d’une moisson de trophées pour le troisième ligne, qui remporte la Coupe d’Europe de rugby en 2010, puis le Top 14 à deux reprises, en 2011 et 2012. Après une pige d’une durée de deux ans dans le championnat anglais à Northampton, le tricolore décide finalement de revenir dans l’équipe qui l’a fait éclore au plus haut niveau : Montpellier. Malgré une finale de championnat en 2018, celui qui est aujourd’hui âge de 36 ans n’est pas parvenu à glaner un titre avec ce club. Il prend alors la direction de l’Union Bordeaux-Bègles en 2020. Défait en demi-finale du Top 14 cette saison face à… Montpellier (10-19), Louis Picamoles a ainsi disputé son tout dernier match de championnat. Mais pas le dernier de sa carrière, puisque ce dernier a été sélectionné pour une occasion assez particulière.

Rugby - France 2023 : Multiples polémiques sur l’organisation de la Coupe du monde https://t.co/gW6CzmCCUd pic.twitter.com/UNylogiPkd — le10sport (@le10sport) June 22, 2022

Picamoles va jouer avec les Barbarians