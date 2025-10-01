Ntamack : La grande annonce lâchée à l’UBB !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant un réservoir de talent fourni à sa disposition, Fabien Galthié a toutefois ses préférences pour composer le XV de France. Au poste de demi d’ouverture, c’est Romain Ntamack qui a l’avantage, étant notamment préféré à Matthieu Jalibert. Performant pourtant avec l’UBB, ce dernier connait une histoire plus compliquée avec les Bleus et Jalibert, en concurrence donc avec Ntamack, en a dit plus sur ses ambitions avec le XV de France.

Avec 40 sélections au compteur, Romain Ntamack est aujourd’hui le demi d’ouverture titulaire du XV de France. Bénéficiant de la confiance de Fabien Galthié, le numéro 10 du Stade Toulousain est notamment préféré à Matthieu Jalibert. Le joueur de l’UBB prétend pourtant lui aussi à une place de titulaire chez les Bleus étant donné son talent.

« Un truc auquel je pensais énormément avant » Interrogé par L’Equipe, Matthieu Jalibert s’est d’ailleurs exprimé sur ce statut de numéro 1 avec le XV de France, actuellement détenu par Romain Ntamack. Le joueur de l’UBB a alors fait savoir : « J’ai toujours l’espoir d’être numéro 1 chez les Bleus ? C'est un truc auquel je pensais énormément avant... Il y a eu des moments plus compliqués. Je me prenais peut-être trop la tête avec tout ça. Maintenant, je me concentre sur moi, mes performances en club et ma progression. On a montré qu'on était capables de gagner un titre majeur sur la scène européenne, ce sont des choses qui comptent dans la tête du staff ».