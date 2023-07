Le XV de France reçoit une énorme mise en garde

Axel Cornic

Voilà plusieurs jours déjà que la liste élargie convoquée par Fabien Galthié s’est réunie à Monaco, afin de débuter la préparation pour la Coupe du monde. Une période assez redoutée par les joueurs et que Guilhem Guirado connait très bien, puisque l’ancien capitaine du XV de France en a fait plusieurs avant de raccrocher ses crampons.

Avant chaque Coupe du monde, vient la tant redoutée préparation, réputée pour être un véritable défi physique. Pourtant, cette fois Fabien Galthié a décidé de calmer les choses. Au programme des séances moins longues mais beaucoup plus intenses, orchestrées évidemment par le directeur de la performance du XV de France, Thibault Giroud.

« Tout ce qui a été fait depuis quatre ans n’a jamais été fait au hasard »

Au micro de RMC Sport , Guilhem Guirado s’est exprimé au sujet de la nouvelle formule, se remémorant ses anciennes expérience pré-Coupe du monde. « Le changement ? C’est logique, parce que la saison a été longue et éprouvante par rapport à nous sur l’édition 2019, où je crois qu’on avait eu deux semaines de plus. L’équipe est bien rodée et tout le travail de sape il n’a pas lieu d’être fait, parce qu’ils ont déjà les automatismes. Ils vont donc rentrer directement dans le vif du sujet, sur le rugby » a expliqué l’ancien capitaine du XV de France. « Tout ce qui a été fait depuis quatre ans n’a jamais été fait au hasard. Tout a été construit pour que les joueurs arrivent prêts et rentrent tout de suite dans la compétition, avec ces matchs amicaux qui vont arriver dans moins d’un mois ».

« C’est là où tu forge l’état d’esprit de l’équipe »