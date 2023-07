La Coupe du monde arrive, il défie le XV de France de Galthié

La rédaction

Le 8 septembre approche à grands pas et avec lui, le match d’ouverture de la Coupe du monde entre la France et la Nouvelle-Zélande. Un rendez-vous que Fabien Galthié planifié depuis très longtemps, puisque son XV de France est le grand favori de la compétition avec l’Irlande. Mais les nations de l’hémisphère sud comptent bien gâcher la fête !

Lors des dernières confrontations ou même au cours de la Coupe du monde U20 qui a actuellement lieu en Afrique du Sud, les nations du Nord semblent avoir pris un gros avantage sur celles du Sud. Les Springboks et les All Blacks ont beau avoir démarré leur Rugby Championship avec des scores fleuve, ce sont bien la France et l’Irlande qui caracolent en tête des paris pour le prochains Mondial.

Les U20 montrent l’exemple

Le parallèle avec l’actuelle Coupe du monde U20 est flagrant, puisque ce sont bien la France et l’Irlande qui se retrouveront en finale, après avoir littéralement marché sur la compétition. D’ailleurs ce scénario pourrait arriver beaucoup plus vite que prévu chez les grands, puisqu’en fonction des résultats en poule les deux plus grandes nations de la planète devraient se rencontrer dès le stade des quarts de finale !

