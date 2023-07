XV de France : Un joueur de Galthié l'avertit pour la Coupe du monde

La rédaction

Peu d’équipes au monde peuvent se targuer d’avoir un vivier aussi fourni que celui du XV de France. Le Top 14 regorge en effet de pépites et personne ne souhaite prendre la place de Fabien Galthié, qui le 21 aout prochain devra annoncer la liste finale des joueurs convoqués à la Coupe du monde. Certains postes semblent être des véritables casse-têtes, avec notamment celui d’arrière.

Dès le début de son mandat en 2019, Fabien Galthié a annoncé vouloir un groupe bien défini pour travailler sur les quatre années devant lui. C’est ce qui s’est passé car si on a vu pas mal de nouveau visages, le groupe de titulaire a toujours été fermé, avec peut-être une ou deux arrivées de taille par année.

La porte du XV de France st ouverte, mais...

Ils sont en effet quelques-uns à avoir busculé la hiérarchie et on peut notamment citer Thibaud Flament ou plus récemment Ethan Dumortier. Le premier a brillé par sa polyvalence et s’est désormais fait une place de titulaire indiscutable dans un rôle de deuxième-ligne très mobile, finissant d’ailleurs à la quatrième place des meilleurs marqueurs d’essais du dernier Tournoi des 6 Nations. Pour le second, il a su profiter à merveille de l’absence de Gabin Villière, qui a toutefois récemment récupéré de sa blessure.

Qui va gagner entre Ramos, Jaminet et Dulin ?

Si une surprise peut toujours arriver, la plupart des postes semblent être pris... à l’exception de celui d’arrière. Car si Melvyn Jaminet a été le titulaire du dernier Grand Chelem, Thomas Ramos a totalement renversé la situation avec une saison extraordinaire, avec le XV de France comme avec le Stade Toulousain. Mais il ne faut surtout pas oublier Brice Dulin, l’un des meilleurs joueurs du Stade Rochelais, double Champion d’Europe en titre !

« J'essaie de me donner un maximum de chances d'exister le plus longtemps possible dans ce groupe »