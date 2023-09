Le clan Galthié reprend de volée une star du XV de France

La rédaction

Face à la Nouvelle-Zélande, le XV de France a donc remporté son premier match de la Coupe du monde. Les Bleus sont ainsi idéalement partis pour aller décrocher la première place de leur groupe, même si le chemin est encore long. Si ce succès face aux All Blacks lancent donc les hommes de Fabien Galthié, on est pas totalement satisfait au sein du XV de France. Damien Penaud a notamment fait l’objet de reproches de la part du staff tricolore.

Mission remplie pour le XV de France pour le premier match de la Coupe du monde. Alors qu’il fallait se débarrasser de la Nouvelle-Zélande en ouverture du Mondial, les joueurs de Fabien Galthié ont eu du mal, mais ont bel et bien fini par s’imposer. Une victoire de prestige pour les Bleus qui n’annonce que du bon pour la suite de la compétition. Pour autant, au sein du XV de France, on n’est pas totalement satisfait de la copie rendue par les joueurs. Cela vaut notamment pour Damien Penaud. Alors que l’ailier de Clermont est l’un des meilleurs éléments de la sélection, il est actuellement en-dessous de son niveau. Et Laurent Labit l’a clairement repéré.

« Il est à 70 % de ce qu’il peut faire au niveau international »

Entraîneur de l’attaque du XV de France, Laurent Labit s’est confié, rapporté par Le Parisien , sur Damient Penaud. Le considérant à 70% de ses capacités, il a ainsi demandé plus au joueur du XV de France : « C’est un athlète, un joueur qui offensivement arrive à bien se placer et à utiliser des situations pas totalement claires, mais on aimerait que Damian fasse plus. Sur deux situations de turnover, au lieu de passer le ballon, il se déplace et perd un peu nos joueurs dans le circuit. Il y a aussi des domaines où il peut s’améliorer en défense. C’est un marqueur formidable, mais il est à 70 % de ce qu’il peut faire au niveau international. Il le sait et il doit travailler ».

