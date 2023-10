Eliminé, le XV de France peut encore tout perdre

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Battu par l'Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du monde, le XV de France ne réalisera donc pas son rêve de soulever son premier Mondial face à son public le 28 octobre. Conséquence de cette élimination, les Bleus perdent deux places au classement mondial et ne sont plus que quatrièmes. A l'inverse, les Springboks récupèrent leur trône aux dépens de l'Irlande.

Présenté comme l'un des grands favoris de cette Coupe du monde, le XV de France savait également qu'il faudrait faire face à un redoutable adversaire en quart de finale. C'était soit l'Irlande, soit l'Afrique du Sud. Ce sont les Springboks qui se sont présentés face aux Bleus et qui ont dominé les hommes de Fabien Galthié (29-28). Une victoire qui a d'ailleurs de sacrées conséquences au classement mondial.

Coup dur pour le XV de France, Macron débarque dans le vestiaire https://t.co/BF9PlWdCmP pic.twitter.com/oi0nOHiOw9 — le10sport (@le10sport) October 16, 2023

Le XV de France retombe quatrième au classement mondial

En effet, World Rugby a dévoilé sa mise à jour du classement mondial à l'issue des quarts de finale de la Coupe du monde. Et c'est bien l'Afrique du Sud qui récupère la première place, devant la Nouvelle-Zélande, deux pays qualifiés pour les demi-finales du Mondial en France. A l'inverse, l'Irlande et les Bleus sont les grands perdants puisqu'ils se retrouvent troisième et quatrième après avoir occupé les deux premières places.

L'Angleterre est désormais menaçante