Dupont : Le nouveau défi annoncé avec le XV de France !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis quelques semaines, l'équipe des Lions britanniques et irlandais, sélection regroupant les meilleurs joueurs d'Angleterre, d'Ecosse, du Pays de Galles et de l'Irlande, dispute une tournée d'été face à l'Australie. Cette sélection suscite un certain engouement mais elle se fait rare car cette tournée ne se fait que tous les 4 ans seulement face à la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et donc l'Australie. Le XV de France réfléchit actuellement à une rencontre spéciale dans les prochaines années.

Présente en Australie ces dernières semaines, la sélection des Lions britanniques s'est inclinée lors du troisième match ce samedi après avoir gagné les deux premières rencontres. L'équipe suscite un certain intérêt des fans de la discipline car elle réunit 4 des meilleures sélections du rugby mondial en une seule. A l'avenir, certains aimeraient voir cette sélection confronter d'autres équipes, comme le XV de France. Abdelatif Benazzi révèle que le projet est à l'étude. Une nouvelle expérience pour Antoine Dupont et ses partenaires.

Le XV de France a défié les Lions en 1989 pour la dernière fois Dans l'histoire, le XV de France a déjà croisé la route des Lions britanniques et irlandais à une seule reprise. C'était en 1989, lors d'une défaite des Bleus au Parc des Princes 29 à 27. Depuis, plus rien. Le vice-président de la FFR a reconnu que des retrouvailles sont envisagées. « Ça avance, mais rien de formel. Une collaboration avec nos voisins est quelque chose d’envisageable. Je pense qu’on a perdu beaucoup de temps depuis 1989. Je suis admiratif de la vague humaine et l’engouement que suscitent (les Lions) dans tous les pays » débute Abdellatif Benazzi d'après des propos rapportés par Sud-Ouest.