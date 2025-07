Ntamack : Son rival flambe, il va halluciner !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en Nouvelle-Zélande pour la tournée du XV de France, Joris Segonds a pu se frotter à Beauden Barrett, l'un des plus grands demi d'ouverture des dernières années. Et alors qu'il a été invité à comparer le All Black aux numéros 10 français, Segonds s'est surtout attardé sur Matthieu Jalibert plus que sur Romain Ntamack.

En l'absence de Romain Ntamack et Matthieu Jalibert, c'est Joris Segonds qui était le numéro 10 du XV de France durant la tournée en Nouvelle-Zélande. L'occasion pour l'ouvreur de l'Aviron Bayonnais de se frotter à la légende Beauden Barrett. Un joueur qu'il est invité à comparer à ses deux compatriotes, mais Joris Segonds s'arrête surtout sur la star de l'UBB, le rival de Romain Ntamack en Bleus.

Segonds impressionné par Jalibert « Cette saison, Matthieu Jalibert était sur une autre planète. Il s’est baladé en Top 14 et en Champions Cup. Ceci étant posé, il est évident que Beauden Barrett, c’est la classe et maintenant que je l’ai affronté, j’en suis d’autant plus convaincu. Évoluer à ce niveau-là à 34 ans et après douze ans de carrière internationale, c’est quelque chose, quand même… J’ai d’ailleurs tenu à échanger mon maillot avec le sien après le premier test. Je vais l’encadrer ; il aura une belle place à la maison », lance-t-il dans une interview accordée au Midi-Olympiques, avant de poursuivre.