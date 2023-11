Dupont lâche le XV de France, il veut le remplacer

Arnaud De Kanel

Pour se concentrer pleinement sur les JO avec l'équipe de France de rugby à VII, Antoine Dupont a décidé de faire l'impasse sur le prochain Tournoi des VI Nations. La star du Stade Toulousian laisse donc vacant le poste de demi de mêlée au XV de France. Et logiquement, Maxime Lucu postule pour le remplacer.

Fabien Galthié devra faire sans Antoine Dupont lors du prochain Tournoi des VI Nations. Bien décidé à oublier l'échec de la Coupe du monde grâce aux Jeux Olympiques de Paris 2024, le demi de mêlée va lâcher le XV de France le temps de se préparer pour son nouvel objectif. Maxime Lucu a posé sa candidature pour le remplacer à la mêlée en février prochain.

«Je travaille pour ça»

Le joueur de l'UBB avait déjà remplacé Antoine Dupont face à l'Italie suite au forfait du capitaine. De retour avec son club, Maxime Lucu veut enchainer pour être appelé par Fabien Galthié et ravir la place de la star du XV de France. « J’ai repris avec Bordeaux pour être bon en club. Quand on a goûté à l’équipe de France et qu’on reste sur un échec (en quart de finale de la Coupe du monde face à l’Afrique du Sud, 29-28, le 15 octobre, NDLR), on a forcément envie de continuer l’aventure. Je sais qu’il faut que je sois performant en club pour continuer à jouer en Bleus. C’est ce que je vais m’attacher à faire tous les week-ends, j’ai repris dans ce sens-là : effacer la frustration mais aussi faire des bons matchs parce qu’on a beaucoup d’échéances importantes avec Bordeaux. Le reste, on verra mais mon leitmotiv est d’être performant en club pour espérer l’équipe de France. Tant que j’arriverai à le faire, j’espère continuer à avoir le maillot bleu, en tout cas je travaille pour ça », a-t-il assuré en conférence de presse après la courte défaite de l'UBB sur la pelouse du Stade Rochelais. Bien conscient de l'opportunité que représente l'absence de Dupont, Lucu veut saisir sa chance.

Lucu affirme être «à la disposition du staff»