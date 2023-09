Après Ntamack, nouvelle tuile pour le XV de France

Arnaud De Kanel

L'attente touche à sa fin. Vendredi, le XV de France lancera sa Coupe du monde sur la pelouse du Stade de France face aux All Blacks. Une rencontre que manquera Romain Ntamack, blessé aux ligaments croisés. Mais il ne sera pas le seul absent de marque côté français puisque Paul Willemse a déclaré forfait et que Jonathan Danty est très incertain.

Une hécatombe frappe le XV de France. Les organismes ont été mis à rude épreuve lors de la préparation et certains corps lâchent. Face à l'Ecosse, c'est Romain Ntamack qui s'était sérieusement blessé. Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche, l'ouvreur titulaire du XV de France a été contraint de renoncer à son rêve. Et en moins de quatre jours, un nouveau nom est venu s'ajouter à la liste des blessés tandis qu'un second reste incertain.

Willemse forfait pour le Mondial

La nouvelle est tombée vendredi et elle n'est pas bonne. Blessé à la cuisse, Paul Willemse est forfait pour la Coupe du monde. Bastien Chalureau a été appelé pour le remplacer. L'infirmerie ne désemplit pas donc côté bleu puisque Romain Ntamack ne sera pas au Mondial tandis que Cyril Baille et Anthony Jelonch rateront les premiers matchs. Et depuis mercredi, l'inquiétude grandit pour Jonathan Danty.

Coup de bluff pour Danty ?