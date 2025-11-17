Antoine Dupont : Le calvaire annoncé sans lui !

Samedi, le XV de France a remporté une victoire difficile face aux Fidji (34-21) une semaine après sa défaite face à l'Afrique du Sud. C'est justement ce match qui a coûté beaucoup d'énergie aux Bleus, qui voulaient obtenir leur revanche après la défaite lors de la Coupe du monde 2023 à domicile. Grégory Alldritt s'est confié sur cette semaine difficile.
Face à l'Afrique du Sud, les Bleus n'ont pas réussi à résister aux assauts et ont fini par s'incliner (17-32) alors qu'ils menaient au score. Cette tournée d'automne se dispute actuellement sans Antoine Dupont et les hommes de Fabien Galthié ont visiblement eu du mal à se remettre de cette défaite dont ils espéraient beaucoup.
« On a passé une semaine compliquée »
Face aux Fidji, les Bleus n'ont pas forcément rassuré. Il faut dire que la défaite face aux Sud-Africains a laissé des traces. La meilleure équipe du monde n'a pas permis aux hommes de Fabien Galthié de prendre leur revanche. « On a passé une semaine compliquée. C'est toujours compliqué de rebondir après une défaite. Bien sûr, on ne va pas se mentir, il y a encore des points à améliorer. On va savourer, mais on va retourner au travail pour rendre une copie parfaite la semaine prochaine » explique Grégory Alldritt au micro de TF1 après la rencontre.
Les Bleus face à un nouveau défi
Sans Antoine Dupont, l'Equipe de France semble avancer à tâtons. Le niveau de jeu n'est pas très rassurant mais Fabien Galthié a misé sur beaucoup de nouveaux profils pour cette tournée automnale. IL reste encore un gros match à disputer face à l'Australie la semaine prochaine, une autre grande nation du rugby mondial.