Antoine Dupont, la lourde perte !

Après la défaite face à l'Afrique du Sud, le XV de France s’est imposé face aux Fidji. Malgré ce succès, les joueurs de Fabien Galthié n’ont pas forcément convaincu. Il faut dire toutefois que les Bleus étaient privés de nombreux éléments. Le principal est bien évidemment Antoine Dupont. Une absence du demi de mêlée du Stade Toulousain plus que préjudiciable.
Depuis mars et une rencontre du Tournoi des VI Nations face à l’Irlande, Antoine Dupont est éloigné des terrains Grièvement blessé au genou, le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France a dû se faire opérer et respecter un long processus de rééducation. Si le retour est proche pour Dupont, il n’est toutefois pas encore en état de rejouer. Ainsi, Fabien Galthié doit encore faire sans son capitaine pour cette tournée automnale du XV de France.
« L’absence d’Antoine est comme celle d’un Richie McCaw avec la Nouvelle-Zélande »
Sans Antoine Dupont, le XV de France s’est incliné face à l’Afrique du Sud puis s’est imposé contre les Fidji. Mais voilà que le niveau de jeu est loin d’être convaincant. De quoi faire dire à Christian Califano au Parisien : « L’absence d’Antoine (Dupont) est comme celle d’un Richie McCaw avec la Nouvelle-Zélande. Son poids est important ».
« S’il revient à son niveau, ça va nous changer la vie »
Le retour d’Antoine Dupont est donc très attendu pour le XV de France. Cela devrait d’ailleurs provoquer de grands changements. C’est ce qu’avait expliqué Vincent Moscato à la suite de la défaite contre l’Afrique du Sud : « Est-ce que tout change avec Antoine Dupont ? Je vais faire une réponse de Normand, on ne sait pas. S’il revient à son niveau et qu’il a une sur envie de jouer, oui ça va nous changer la vie. S’il revient à son niveau, c’est le meilleur du monde. Après, je ne suis pas médecin, je ne peux pas te dire qu’il va revenir à son meilleur niveau. S’il revient à son meilleur niveau, et il y a des chances qu’il revienne à son meilleur, là il va nous amener énormément. Parce que Ntamack ne sera pas le même, la troisième ligne ne sera pas la même, la défense ne sera pas la même. Il va te changer la physionomie du match, mais il faut qu’il revienne à son meilleur niveau. Et tu verras que sur un match où on est à peu près complet, on ne se fait pas casser la gueule ».