Antoine Dupont, la lourde perte !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après la défaite face à l'Afrique du Sud, le XV de France s’est imposé face aux Fidji. Malgré ce succès, les joueurs de Fabien Galthié n’ont pas forcément convaincu. Il faut dire toutefois que les Bleus étaient privés de nombreux éléments. Le principal est bien évidemment Antoine Dupont. Une absence du demi de mêlée du Stade Toulousain plus que préjudiciable.

Depuis mars et une rencontre du Tournoi des VI Nations face à l’Irlande, Antoine Dupont est éloigné des terrains Grièvement blessé au genou, le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France a dû se faire opérer et respecter un long processus de rééducation. Si le retour est proche pour Dupont, il n’est toutefois pas encore en état de rejouer. Ainsi, Fabien Galthié doit encore faire sans son capitaine pour cette tournée automnale du XV de France.

« L’absence d’Antoine est comme celle d’un Richie McCaw avec la Nouvelle-Zélande » Sans Antoine Dupont, le XV de France s’est incliné face à l’Afrique du Sud puis s’est imposé contre les Fidji. Mais voilà que le niveau de jeu est loin d’être convaincant. De quoi faire dire à Christian Califano au Parisien : « L’absence d’Antoine (Dupont) est comme celle d’un Richie McCaw avec la Nouvelle-Zélande. Son poids est important ».