Offre de contrat : Surprise, Toulouse recalé par Antoine Dupont !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2031 avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont n'a pas toujours dit oui aux offres du club occitan par le passé. En effet, au moment de sa formation, le demi de mêlée du XV de France avait refusé une proposition des Rouge et Noir alors qu'il n'était qu'un adolescent, afin de privilégier le projet de Auch. Explications.

Présent au Stade Toulousain depuis 2017, Antoine Dupont a récemment fixé son avenir en prolongeant son contrat jusqu'en 2031. Et pourtant, tout n'a pas toujours été aussi simple entre la star du rugby français et les dirigeants toulousains... Dans un entretien accordé à GQ en 2022, Dupont évoquait ses tout premiers contacts avec le club occitan, alors qu'il n'était qu'un adolescent, et il avoue avoir refusé une offre de contrat du Stade Toulousain pour privilégier Auch pour sa formation.

« Ma mère ne voulait pas... » « Quand j’avais 14 ou 15 ans, le Stade Toulousain m’avait contacté, mais j’étais dans mon collège à Lannemezan et je ne me voyais pas du tout partir à la ville. Ma mère ne voulait pas que je parte non plus, ça tombait bien ! », confie Antoine Dupont, avant de raconter ensuite son passage par Auch puis ses débuts en professionnel avec Castres avant de finalement signer au Stade Toulousain.