Offre de contrat : Surprise, Toulouse recalé par Antoine Dupont !

Alors qu'il a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2031 avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont n'a pas toujours dit oui aux offres du club occitan par le passé. En effet, au moment de sa formation, le demi de mêlée du XV de France avait refusé une proposition des Rouge et Noir alors qu'il n'était qu'un adolescent, afin de privilégier le projet de Auch. Explications.
Présent au Stade Toulousain depuis 2017, Antoine Dupont a récemment fixé son avenir en prolongeant son contrat jusqu'en 2031. Et pourtant, tout n'a pas toujours été aussi simple entre la star du rugby français et les dirigeants toulousains... Dans un entretien accordé à GQ en 2022, Dupont évoquait ses tout premiers contacts avec le club occitan, alors qu'il n'était qu'un adolescent, et il avoue avoir refusé une offre de contrat du Stade Toulousain pour privilégier Auch pour sa formation.
« Ma mère ne voulait pas... »
« Quand j’avais 14 ou 15 ans, le Stade Toulousain m’avait contacté, mais j’étais dans mon collège à Lannemezan et je ne me voyais pas du tout partir à la ville. Ma mère ne voulait pas que je parte non plus, ça tombait bien ! », confie Antoine Dupont, avant de raconter ensuite son passage par Auch puis ses débuts en professionnel avec Castres avant de finalement signer au Stade Toulousain.
Dupont raconte tout son parcours avant Toulouse
« Je suis donc parti à Auch, où j’ai fait mon lycée et y ai passé trois ans là-bas. Quand j’ai eu 18 ans, le club est descendu en Fédérale 1, il a donc perdu son statut professionnel. C’est ce qui m’a poussé à partir, sinon je serais resté. Pas mal de clubs m’ont contacté, dont Toulouse, encore une fois. Mais je n’ai pas vraiment réfléchi à l’offre sportive, j’avais eu des contacts avec des gens qui s’occupaient du centre de formation et des Espoirs mais aucun avec ceux de l’équipe première, les professionnels. Alors qu’à Castres oui, avec Serge Milhas, qui était l’entraîneur principal. Il m’avait dit que je serai troisième 9 avec Rory Kockott et Cédric Garcia. Kockott allait être international donc je savais que j’allais jouer dès ma première année en pro. C’est ça qui m’a motivé. Et ce fut le cas puisque j’ai même joué avant qu’il parte en équipe de France. Ma première saison pro, j’ai dû faire douze matches, mon choix a donc été payant. Jouer aussi jeune m’a aidé pour la suite », confie Antoine Dupont sur les coulisses de sa formation.