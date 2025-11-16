Dupont - Ntamack : La décision que personne n’a vu venir !

Le Stade toulousain va devoir bricoler un peu pour ses prochains matchs. Avec les nombreuses absences des internationaux, Ugo Mola va devoir prendre quelques décisions. Le coach des Rouge-et-Noir aurait d’ailleurs choisi de rappeler Valentin Delpy pour compenser les manques d’Antoine Dupont (blessé) et de Romain Ntamack (avec le XV de France).
Pour les prochains matchs, le Stade toulousain va certainement faire des choix inattendus. Ugo Mola ne peut pas compter sur plusieurs internationaux, qui ont rejoint leurs sélections respectives. Le manager des Rouge-et-Noir est notamment privé de la totalité de ses ouvreurs. Thomas Ramos, Blair Kinghorn, Romain Ntamack et Juan Cruz Mallia ne seront pas présents pour les rencontres à venir.
Delpy pour remplacer Ntamack et Dupont ?
D’après les informations de Canal+, le Stade toulousain aurait ainsi décidé de rappeler Valentin Delpy. Prêté à Colomiers en Pro D2, le joueur de 22 ans rayonnait récemment. Antoine Dupont aurait également pu dépanner à ce poste de numéro 10. Mais le demi de mêlée de métier est encore trop juste physiquement. Ugo Mola devrait donc faire confiance à Valentin Delpy à l’ouverture au moins pour les deux prochaines semaines.
Deux matchs pour faire ses preuves à Toulouse
Le jeune ouvreur devrait participer aux rencontres contre Montauban et le Racing 92. Une fois les deux matchs passés, Valentin Delpy retrouvera Colomiers pour le reste de la saison. Ce vendredi, le joueur de 22 ans a rendu une belle copie contre Nevers en inscrivant 19 points pour son équipe (victoire 49-6). À voir s’il saura marquer les esprits avec le Stade toulousain en l’absence d’Antoine Dupont et de Romain Ntamack.