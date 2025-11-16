Romain Ntamack - UBB : Le rendez-vous «spécial» !

Pierrick Levallet

Après la défaite contre l’Afrique du Sud, le XV de France s’est fait peur contre les Fidji ce samedi. Les hommes de Fabien Galthié se sont malgré tout imposés (34-21). Le rendez-vous était d’ailleurs spécial pour Romain Ntamack, qui évoluait sur la pelouse de l’UBB, les terres de sa doublure Matthieu Jalibert.

Le XV de France a eu chaud contre les Fidji ce samedi. Les hommes de Fabien Galthié ont notamment vu leurs adversaires revenir au score alors qu’ils menaient 21-0. Finalement, les Bleus se sont quand même imposés (34-21) et ont fait oublier la défaite contre l’Afrique du Sud. La rencontre avait d’ailleurs une saveur particulière pour Romain Ntamack.

Ntamack sur les terres de Jalibert Comme le rapporte Rugbyrama, le rendez-vous était « spécial » pour le demi d’ouverture du Stade toulousain puisque le match se jouait sur la pelouse de l’UBB. Les supporters bordelais vouent une admiration à sa doublure au XV de France : Matthieu Jalibert. Ce dernier est considéré comme l’une des pièces maîtresses de l’UBB et ne cesse de faire vibrer les foules. Romain Ntamack devait donc se montrer à la hauteur dans un environnement qui ne plaidait pas sa cause.