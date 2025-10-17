Antoine Dupont : C'est officiel pour 2026 !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’année 2026 sera chargée pour le XV de France, emmené par Antoine Dupont, attendu sur les terrains en décembre au plus tard. Outre le Tournoi des Six Nations, les Bleus prendront part à la nouvelle Coupe des nations de rugby, une compétition à retrouver sur TF1, qui souhaite faire de l’ombre à France Télévisions.

Alors qu’il vise un retour sur les terrains « fin novembre, début décembre », après sa grave rupture au genou, l’année 2026 devrait être chargée pour Antoine Dupont. En plus des échéances avec le Stade Toulousain, la star du XV de France est logiquement attendue pour le Tournoi des Six Nations, mais pourrait également prendre part aux rencontres de la nouvelle Coupe des nations de rugby. On sait déjà que les Bleus iront défier l'Australie, le Japon et la Nouvelle-Zélande à l'extérieur en juillet 2026, avant de recevoir en novembre l'Afrique du Sud, les Fidji et l’Argentine, avec une éventuelle finale à Londres dans la foulée.

Dupont et les Bleus à retrouver sur… TF1 Et fort de la popularité des Bleus du rugby depuis plusieurs années, TF1 a décidé de mettre la main sur les droits de diffusion de cette Coupe des Nations. « Cette nouvelle compétition aura lieu chaque été tous les deux ans, avec les 12 principales équipes du rugby mondial et le reste du temps, nous diffuserons les tournées d'été et d'automne. Cela fera 6 à 7 matches des Bleus diffusés sur TF1 tous les ans, et 122 rencontres internationales au total sur la période », s’est réjoui Rodolphe Belmer, le PDG du groupe TF1, dans un entretien accordé à L’Équipe.