Antoine Dupont sur TF1, c’est officiel !

Ce vendredi, TF1 a annoncé l'acquisition des droits de diffusion de la Coupe du Monde de rugby 2027, mais également de la Coupe des Nations en 2026 et 2028, ainsi que plusieurs test-matches. Rodolphe Belmer, PDG du groupe TF1, souhaite tirer parti de la popularité croissante de ce sport dans le pays.

Si le Tournoi des Six Nations a récemment été confirmé sur France Télévisions, TF1 n’est pas en reste, annonçant ce vendredi avoir acquis les droits de diffusion de la prochaine Coupe du monde 2027, organisée en Australie (1er octobre-13 novembre) et qui réunira 24 équipes pour la première fois. La Une s’est également adjugée les droits de la Coupe des nations en 2026 et 2028, la nouvelle compétition qui regroupe les 12 meilleures sélections du monde, mais aussi des test-matches de l'été 2027 et de l'automne 2029.

« Le rugby monte en puissance très fortement dans le pays » Alors qu’il fallait généralement se mettre sur France Télévisions pour regarder les prestations d’Antoine Dupont et de ses coéquipiers du XV de France, le groupe TF1 frappe un grand coup. Interrogé par L’Équipe, Rodolphe Belmer justifie cette stratégie. « Nous constatons que le rugby monte en puissance très fortement dans le pays. Les audiences des matches d'automne (que TF1 a diffusé en 2024 et 2025) étaient très importantes, équivalentes ou supérieures à celles du foot. Il y a un vrai attachement des Français pour leur équipe nationale de rugby et un vrai potentiel pour ce sport à s'élargir au-delà de son bassin de clientèle naturel pour en faire un grand sport d'intérêt pour tous les Français », explique le PDG du groupe TF1.