XV de France : Une surprise signée Galthié ?

Axel Cornic

Alors que les plus grandes nations de la planète rugby ont déjà commencé leurs tournées respectives, le XV de France va débuter avec une semaine de retard avec la réception du Japon au Stade de France. Et pour sa première composition de la saison, Fabien Galthié pourrait bien nous réserver quelques choix assez surprenants.

Après une tournée estivale catastrophique au niveau de l’image, tout le monde attend le retour du XV de France. Menés par un Antoine Dupont à nouveau capitaine, les Bleus vont affronter le Japon ce 9 novembre, avant de croiser le fer avec la Nouvelle-Zélande le 16 puis terminer avec l’Argentine le 23. Un menu copieux afin de préparer un Tournoi des Six Nations 2025 qui sent déjà la poudre.

Rugby - Mercato : La grande annonce d'Antoine Dupont sur son avenir https://t.co/dOgPRAtZI5 pic.twitter.com/zeweBUOQ7P — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

Une charnière Dupont-Ramos

Il faudra bien commencer face au Japon ce samedi, pour lancer de la meilleure des manières cette tournée et ainsi définitivement oublier les polémiques du passé. Les premières indiscrétions sur la composition ont commencé à fuiter et on a notamment appris que c’est Thomas Ramos qui devrait accompagner Antoine Dupont à la charnière et non Matthieu Jalibert, pourtant excellent depuis le début de la saison avec l’UBB. C’est le Parisien Léo Barré qui devrait être titulaire en 15, avec le pilier Tevita Tatafu qui pourrait connaitre sa première sélection.

Fickou remplaçant pour la première fois depuis 2019 ?

Mais la grande surprise devrait être au centre ! Gaël Fickou, incontournable de Fabien Galthié depuis son arrivée à la tête du XV de France, pourrait bien débuter la rencontre sur le banc. Plusieurs médias comme RMC Sport assurent que la paire de centre devrait être formée par Yoram Moefana et Emilien Gailleton, avec le joueur du Racing 92 qui n’a plus été remplaçant depuis 2019. Il faut dire que pour le moment, il n’affiche pas vraiment le meilleur visage en Top 14, avec des débuts assez compliqués pour lui et le club francilien.