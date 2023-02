XV de France : Dupont dénonce un «coup dur»

La rédaction

Le XV de France d'Antoine Dupont a battu difficilement l'Écosse de Finn Russell ce dimanche au Stade de France (32-21). Un match marqué par deux cartons rouges de part et d'autre. Durant une heure, les 28 acteurs ont joué à 14 contre 14, et le XV de France a pu compter sur son avance de début de match pour gérer la partie et les assauts écossais. Interrogé, Antoine Dupont a regretté le route de Mohamed Haouas.

Le meilleur joueur du monde de 2021, Antoine Dupont a réagit après la victoire de son équipe. Le capitaine tricolore s'est montré rassuré après ce succès mais il ne fanfaronne pas, conscient de la physionomie du match.

« C'est un coup dur de prendre un rouge si tôt »

Antoine Dupont, le capitaine de XV de France, s'est prononcé sur Mohamed Haouas, qui a pris un rouge suite à coup de tête sur Gilchrist : « C'est un coup dur de prendre un rouge aussi tôt dans le match. Ça nous met à 14 contre 14 (après le rouge de Gilchrist à la 7e). Ça peut être un coup dur pour l'équipe, mais on était bien rentrés dans le match, on était sûrs de nos forces, et on ne s'est pas affolés même s'il a fallu s'adapter. Ça demande plus d'efforts, de tactique, de stratégie. »

« C'est loin d'être parfait »