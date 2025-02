XV de France : Dupont a déjà oublié Ntamack !

Axel Cornic

Présent en conférence de presse ce vendredi, Antoine Dupont s’est projeté sur le choc qui attend le XV de France pour la 2e journée du 6 Nations 2025, face à l’Angleterre. A ses côtés il ne retrouvera toutefois pas Romain Ntamack, expulsé lors du premier match contre le Pays de Galles (43-0), mais plutôt Mathieu Jalibert.

La semaine qui précède le Crunch anime toujours les débats, mais cette fois ils ont surtout tourné autour d’une seule personne. Car après la petite polémique de l’automne, Matthieu Jalibert est de retour dans le XV de départ de Fabien Galthié pour affronter l'Angleterre ! L’ouvreur de l’UBB profite en effet de l’absence de Romain Ntamack, qui a écopé de trois semaines de suspension après une faute assez grossière commise lors de la 1ere journée du Tournoi des 6 Nations 2025.

Antoine Dupont sera lui bien présent et ce vendredi en conférence de presse, il s’est confié au sujet de ce retour de Jalibert à la place de Ntamack. « La stratégie ne va pas changer quelque soit le numéro 10 ou n'importe quel joueur. On n'adapte pas la stratégie en fonction des joueurs » a coupé court le capitaine du XV de France, qui a souhaité éteindre toute polémique autour de ce choix de Galthié.

« Mathieu connaît très bien le système. Il l'a expérimenté à de nombreuses reprises ces dernières années. On a une totale confiance en lui » a poursuivi Dupont, qui a déjà évolué à douze reprises aux côtés de Matthieu Jalibert avec le XV de France. « Il a un jeu un peu différent de celui de Romain (Ntamack). Ils ont chacun leurs qualités respectives. Avec Mathieu, on se connaît bien, on a joué beaucoup de fois ensemble. On a déjà cette connexion entre nous et le reste de l’équipe ».