XV de France : Des raisons de craindre l’Ecosse ?

Pour le troisième match du Tournoi des 6 Nations, le XV de France accueille l’Ecosse au Stade de France. Vainqueur en Angleterre et face au Pas de Galles, le XV du Chardon est encore en course pour un Grand Chelem. Les Bleus sont prévenus.

Au premier regard, cette équipe d’Ecosse est séduisante et en forte progression. Passé son hymne frissonnant chantée par des milliers d’Ecossais a capella, elle laisse ses adversaires au tapis après l’avoir broyé et tourneboulé par ses actions offensives de grandes classes. Une équipe talentueuse, en immense progression à quelques mois de la Coupe du monde. Mais le XV du Chardon est une équipe qui a du mal à enchaîner les succès. Pour preuve, elle n’a pas remporté le Tournoi depuis 1999. Pire, elle enregistre 3 cuillères de bois depuis que le Tournoi est passé à 6 Nations. L’Ecosse collectionne les victoires de prestige plutôt que les séries. Exemple avec ce succès historique à Twickenham, contre le XV de la Rose, en ouverture du Tournoi 2023.

Dernier vainqueur au Stade de France

Deuxième analyse. Finalement, cette équipe ressemble un peu à l’équipe de France. Au moins dans la philosophie de jeu. Les hommes de Gregor Townsend sont eux-aussi passés maître dans l’art d’exploiter les ballons de récupération. Plus que les Bleus, ils aiment jouer plutôt qu’occuper. C’est la patte de l’ouvreur Finn Russell et de l’arrière Stuart Hogg. Et c’est d’ailleurs ce qui a perturbé les Bleus à plusieurs reprises durant la dernière décennie. Le XV du Chardon est d’ailleurs la dernière équipe à s’être imposée au Stade de France. C’était en 2021 à l’occasion du premier match du Tournoi. Depuis, les Bleus sont invaincus à domicile.

XV de France : Grosse inquiétude pour Dupont, il tacle Galthié https://t.co/hGrbMHf2Zu pic.twitter.com/p56er8juPs — le10sport (@le10sport) February 20, 2023

