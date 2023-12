XV de France : Critiqué par Boudjellal, Dupont lâche sa réponse

Benjamin Labrousse

Quasiment deux mois après l’élimination du XV de France à la Coupe du monde, Antoine Dupont est de retour aux affaires avec le Stade Toulousain. Mais alors que certains dénotent une baisse de forme chez le capitaine français, Dupont avait été critiqué par Mourad Boudjellal et Marc Lièvremont. Ce vendredi, le numéro 9 a répondu à ses détracteurs.

Antoine Dupont a eu le temps de digérer. Après une grosse blessure ainsi qu’une élimination plus que frustrante face à l’Afrique du Sud, le demi de mêlée est passé à autre chose et a repris du service avec le Stade Toulousain. Mais alors que son niveau de jeu d’ordinaire si fantastique semble en légère baisse, Antoine Dupont avait essuyé plusieurs critiques.

« Ce n’est plus le vrai Antoine Dupont »

« Antoine Dupont, on le voit dans les magazines, on le voit de partout. Il a rencontré Zidane, Henry, tout le monde, mais sur le terrain, il ne rencontre plus le ballon. Je trouve qu’Antoine Dupont, depuis qu’il a été médiatisé, ce n’est plus Antoine Dupont avec un t, c’est Antoine Dupont avec un d comme dans Tintin. Ce n’est plus le vrai Antoine Dupont. Donc voilà, tu vas oublier les magazines et on retourne au turbin » , avait notamment déclaré l’ancien président de Toulon Mourad Boudjellal au sujet d’Antoine Dupont.

« Nous y sommes habitués, cela fait partie du jeu »