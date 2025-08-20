Transferts : Un milliardaire veut s’offrir Antoine Dupont !

Axel Cornic

Révélé au Castres Olympique, Antoine Dupont s’est imposé comme l’un des plus grands joueurs de la planète rugby au Stade Toulousain, où il collectionne les trophées. Certains pensent qu’il ne quittera jamais la Ville Rose, mais une énorme proposition pourrait bien lui être formuler au cours des prochaines années.

Tout le monde rêverait d’avoir un Antoine Dupont dans son équipe. Le joueur de 28 ans a totalement révolutionné le poste de demi de mêlée ainsi que tout le rugby international, devenant l’un des visages les plus connus de ce sport. Sa notoriété a grandi encore plus à l’été 2024, lorsqu'il a décidé de faire un passage à 7 pour offrir à la France sa première médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris.

Dupont à Toulouse à vie ? Les supporters du Stade Toulousain sont très heureux de l’avoir, même s’il est absent depuis mars dernier à cause d’une grave blessure au genou dont il a été victime alors qu’il disputait le 6 Nations 2025 avec le XV de France. Il est actuellement sous contrat jusqu’en 2027, mais à en croire les dernières révélations, son club souhaiterait lui offrir un très gros contrat pour le sécuriser jusqu’en 2031 ou 2032. S’il accepte cette offre, Dupont aura entre 35 et 36 ans et terminera donc sans aucun doute sa carrière en rouge et noir.