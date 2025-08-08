Transferts à l’UBB : Le départ à l’étranger confirmé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’heure de la reprise a sonné du côté de l’UBB. Alors qu’on avait laissé les joueurs de Yannick Bru sur une défaite en finale du Top 14 face au Stade Toulousain, la préparation vient de commencer en vue de la saison à venir. Les Bordelais s’apprêtent d’ailleurs à partir en stage du côté du Portugal. Un déplacement dont feront partie les deux recrues estivales de l’UBB : Cameron Woki et de Gaëtan Barlot.

Si l’UBB a remporté la Coupe d’Europe la saison dernière, les coéquipiers de Maxime Lucu et Matthieu Jalibert n’ont toutefois pas réalisé le doublé. En effet, les Bordelais ont chuté face au Stade Toulousain en finale du Top 14. Il est donc possible de faire mieux pour la saison à venir. La préparation a d’ailleurs commencé pour le groupe de Yannick Bru, renforcé par les arrivées de Cameron Woki et de Gaëtan Barlot en cette intersaison. Et voilà que les deux recrues de l’UBB seront d’ailleurs présentes pour le stage qui va prochainement débuter au Portugal.

« Ils partiront en stage de présaison avec nous au Portugal dimanche soir » Interrogé par Midi Olympique, Yannick Bru a évoqué les cas de ses deux recrues estivales. Ainsi, concernant Cameron Woki et de Gaëtan Barlot, l’entraîneur de l’UBB a expliqué : « Ces deux joueurs, à la différence de la majorité de l’effectif, n’ont pas fait les demies ni la finale puisque Castres s’est arrêté en barrage et que le Racing a été éliminé avant la phase finale. Ils avaient donc connu un sas de récupération avant d’intégrer la tournée de l’équipe de France. En ce sens, ce sont des cas particuliers, c’est vrai. Mais finalement, ils sont soumis au même régime que les Pierre Bochaton, Nicolas Depoortere ou Bastien Vergnes-Taillefer. Ils partiront en stage de présaison avec nous au Portugal dimanche soir ».