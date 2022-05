Rugby

Rugby - Top 14 : L’énorme coup de gueule de Mola après la victoire de Toulouse !

1 mai 2022

La victoire sur le Stade Rochelais (23-16) a permis à Ugo Mola d’envoyer un message fort aux détracteurs du Stade Toulousain.

Les superlatifs commencent à manquer pour décrire le jeu du Stade Toulousain, double Champion de France et Champion d’Europe en titre. Pourtant, les soldats de la Ville Rose vivent une fin de saison sous haute tension, puisqu’ils pourraient bien ne pas se qualifier pour les phases finales du Top 14 ! Il faut dire que la période du Tournoi des 6 Nations a été très délicate à gérer, puisque Ugo Mola a été privé d’une bon e partie de ses cadres, partis avec le XV de France. La victoire était donc obligatoire ce samedi face au Stade Rochelais, mais elle n’a pas forcément satisfait le coach toulousain...

« On va basculer sur la coupe d'Europe en espérant que l'environnement nous soit un peu plus positif que le vôtre »