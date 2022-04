Rugby

Rugby - Top 14 : Maxime Médard annonce sa retraite !

Publié le 30 avril 2022 à 10h35 par Axel Cornic

A 35 ans, Maxime Médard a décidé de raccrocher les crampons à la fin de la saison, après toute une carrière passée au Stade Toulousain.

Une page se tourne au Stade Toulousain. Après Yoann Huget la saison dernière, un autre vétéran des lignes arrière s’approche de la fin de sa carrière avec Maxime Médard. A 35 ans et en fin de contrat, l’international tricolore avait laissé planer le doute en septembre dernier, expliquant ne pas encore avoir pris une véritable décision. Beaucoup de choses se sont passées depuis, avec le Stade Toulousain qui a notamment décidé de garder Thomas Ramos, mais également d’aller chercher Melvyn Jaminet à l’USAP et Ange Capuozzo à Grenoble. Un signal rapidement compris par Médard...

« Il faut savoir s’arrêter à un moment »